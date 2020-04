Site AC1 destaca: Aliança Forte no Quinari entre PROGRESSISTAS e PSD

Ney do Miltão , Sandrão, Valna e os vereadores: Jamis Queiroz, Idalete do Adão, Magildo Lima e Francisquinha da Bonal além de outras lideranças como o ex-deputado Jairo Carvalho e o Pastor Pedro Abreu.

Rosana Gomes( PROGRESSISTAS), irmã do ex-prefeito James Gomes e cunhada da Senadora Mailza Gomes será a candidata à Prefeitura de Senador Guiomard e terá como vice o Professor e ex-vereador Tião Alves(PSD), forte liderança rural indicado pelo Senador Petecão.

Essa composição já conta com apoio de várias lideranças políticas locais como os ex-vereadores: Ney do Miltão , Sandrão, Valna e os vereadores: Jamis Queiroz, Idalete do Adão, Magildo Lima e Francisquinha da Bonal além de outras lideranças como o ex-deputado Jairo Carvalho e o Pastor Pedro Abreu.

Fabio Azevedo do AC1