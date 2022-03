SINTEAC tenta apoio de vereadores e maioria faltam à sessão

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre – SINTEAC, através de seu núcleo local tentou em vão obter o apoio da Câmara do Quinari, nesta terça-feira(15).



De acordo com o material divulgado pelo SINTEAC, a visita era para obter apoio e teria sido combinada com o vereador Magildo e o Secretário de Articulação Adão Leite.



Só que o “apoio” quebrou na emenda já que parte dos vereadores não compareceram e justificaram a falta ao presidente, que estavam em outros locais em busca de melhorias para o Quinari, segundo fonte exclusiva do Portal.



Em off, tanto o presidente quanto o secretário dizia no ouvido dos professores e servidores que estavam do lado dos mesmos, o que levou os grevistas a proferirem críticas contra a administração e os parlamentares.