SESACRE confirma dois casos do coronavírus no Quinari

A Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde confirma 2 casos de coronavírus no Quinari.Trata-se de dois pacientes do sexo masculino, com idade de 27 e 39 anos, que trabalham em uma rede de supermercados na capital do estado, Rio Branco. Ambos apresentaram sintomas leves da doença e tiveram seus exames coletados na UPA do 2º Distrito.

Após a confirmação para o coronavírus, os pacientes foram afastados do trabalho e orientados a cumprir o isolamento domiciliar, com o devido acompanhamento da Vigilância em Saúde do município.

Até o presente momento, o município de Senador Guiomard possui sete casos notificados, sendo um descartado, quatro em análise e dois confirmados. A Prefeitura reiterou que, neste momento, é fundamental que todos os cidadãos estejam atentos ao cumprimento das medidas de isolamento social constantes nos Decretos 5.496 e 5.812 do Governo do Estado do Acre.