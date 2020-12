Serviços públicos ficam comprometidos no Quinari após Maia perder nas urnas

Logo após ser derrotado no pleito de 2020, o Prefeito André Maia mandou demitir 94 pessoas que ocupavam cargos de confiança na Prefeitura do Quinari. Ele também desfez inúmeros contratos eleitoreiros de serviços prestados à municipalidade.

Não bastasse as demissões, Maia também prejudicou a coleta do lixo doméstico, pois pelo que consta a antiga Vila Quinari se encontra tomada por lixo, urubus, moscas e outros, pois o Prefeito e seu Secretário de Obras não estão exercendo o papel de gestores até o dia 31 de dezembro.

Oposição pode recorrer à Justiça

Em contato com os vereadores de oposição Fabricio Lima, Gilson da Funerária, Cláudia Lima, irmã Chaguinha, eles dizem que estão estudando a possibilidade de entrar com uma liminar para obrigar o Prefeito através do município a recolher o lixo e manter a cidade neste período que antecede a posse da nova gestão.

O vereador Fabrício Lima lembrou ainda que o posto de saúde de combate ao novo Coronavírus foi fechado e não há controle quanto aos números da doença. Os postos de saúde estão comprometidos. Ele ressaltou que a Câmara se encontra atenta aos acontecimentos.