Senadora Mailza Gomes visita região do Juruá levando seu apoio e emendas parlamentares

A Senadora Mailza Gomes (PP/AC) visita as cidades do Juruá levando apoio aos Prefeitos das cidades afetadas pelas cheias, bem como fazendo a divulgação de suas várias emendas parlamentares para a a região. Mailza também toma nota das necessidades para apresentar no Senado Federal.



A primeira parada da parlamentar foi em Feijó, em visita ao Prefeito Kiefe Cavalcante, Mailza visitou áreas alagadas. Em Tarauacá a senadora foi recebida pela Prefeita Maria Lucinéia e pelo Deputado Federal Jesus Sérgio.



Em Cruzeiro do Sul, Mailza conheceu o projeto de assistência Social da primeira Dama daquela cidade de nome Juruá Solidária, bem como o processo de vacinação de idosos. Ela também vai se reunir com o Prefeito Zequinha Lima, do Progressistas.