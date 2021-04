Senador Guiomard anuncia o cadastramento para vacinação de combate ao Coronavírus para pessoas com comorbidades (quando a pessoa tem duas ou mais doenças ao mesmo tempo), na sede da secretaria de saúde do município, que fica na rua Pedro Aleixo. Para mais informações as pessoas podem ligar no número 99201 7530.

Maria Dioneide, Coordenadora do Coordenadora de Vigilância em Saúde, explicou que os hipertensos e diabéticos, já acompanhados pelos Agentes Comunitários de Saúde, não necessitam fazer esse cadastramento, pois já existe o acompanhamento em seu prontuário, o que já servirá como cadastro.

Os interessados devem ficar atentos aos documentos exigidos pelo Ministério da Saúde, e que obrigatoriamente precisam ser apresentados na hora do cadastramento.



*SECOM/PMSG