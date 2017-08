Segunda fase do Programa de Avaliação da Aprendizagem foi aplicado nas escolas essa semana

As escolas da rede municipal de ensino, receberam essa semana a segunda fase do Programa de Avaliação da Aprendizagem – PROA, para as turmas do 1º, 2º e 4º ano do ensino fundamental, contemplando as áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

O objetivo é identificar capacidades que ainda não foram alcançadas a cada ano, visando direcionar a gestão da escola e os professores a buscarem estratégia para melhorar o ensino aprendizagem dos alunos.

Essa avaliação segundo a Secretaria Municipal de Educação é de nível estadual, porém, os resultados é para contribuir com o planejamento interno da Secretaria Municipal de Educação.