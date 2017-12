Os servidores e gestores da Secretaria Municipal de Saúde de Senador Guiomard realizaram nesta sexta-feira (29) confraternização de final de ano.

O evento teve participação em massa dos servidores da pasta e marca as ações do “Saúde Amiga” na gestão do Prefeito André Maia com a colaboração de Dinha Carvalho.

Dinha fez uma prestação de contas das ações aos presentes e recebeu agradecimentos do Prefeito pelo trabalho realizado na pasta.