Secretária Municipal de Saúde desmente denúncia do SINTESAC e diz que equipamentos foram recebidos

A Secretária Municipal de Saúde Duane Mascarello recebeu a reportagem do Portal Quinari nesta terça-feira (14) para explicar que a gestão municipal procedeu as compras dos equipamentos de emendas federais e todos eles se encontram sobre os cuidados da pasta.

A gestora explicou que todos os equipamentos se encontram no prédio da Secretaria, nas unidades de saúde e no almoxarifado central. Ela abriu os espaços para o Portal Quinari.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Senador Guiomard, recebeu na semana passada denúncia do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre – SINTESAC sobre supostos crimes que estariam acontecendo na pasta da Secretaria Municipal de Saúde.

Após a leitura do documento, o presidente da casa vereador Gilson da Funerária disse que remeteria o documento para Assessoria Jurídica se pronunciar.

A vereadora Idalete Holanda (PSB) também esteve na Secretaria de Saúde averiguando a situação, segundo ela ficou surpresa com a denúncia. “Viemos visitar a Secretaria, fazer fotografias, pois toda denúncia nos preocupa, e estamos constatando que os equipamentos aqui estão”, declarou a vereadora.

Sobre a dissolução do Conselho Duane Mascarello disse que a presidência do órgão interno procedeu como manda o regimento. Diante disso, no Diário Oficial do Estado de hoje, há um chamamento para as entidades participarem.