Secretaria de Obras apoia produtores com intervenção em pontos críticos de ramais

Uma equipe já acostumada às demandas desse período atende ao chamado quando os eventos em decorrência das chuvas impedem a passagem dos produtores nas estradas rurais.

Mesmo com as recorrentes chuvas, a prefeita Rosana Gomes autorizou a construção de três pontes – ramal Ôco do Mundo, Guarani e do 52, todas envolvendo a comunidade como parceiras. Uma equipe para atender as chamadas de emergência em atoleiro ou desbarrancamentos, tem plantão permanente e atende casos de urgência.

Neste sábado e domingo a secretaria de Obras concluiu a obra na ponte no ramal 52. A entrega foi motivo de alegria. A prefeita Rosana Gomes agradeceu ao morador que se juntou a equipe da prefeitura. “Gratidão ao produtor Gustavo, dona Fátima e aos trabalhadores”, disse ela ao saber que trabalharam durante todo o fim de semana.