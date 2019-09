Saúde intensifica conscientização sobre a dengue nas residências

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Senador Guiomard, na gestão do Prefeito Gilson da Funerária e da Secretária Juliana Regina intensifica as ações de combate a dengue através do trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde que estão em mobilização por todo o Quinari

. – Não deixe água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve, evita sua procriação. – Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d’água, poços, cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros – Não deixe acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. Coloque areia fina até a borda do pratinho.

– Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre a água acumulada nas folhas.

– Não junte vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc.) e guarde garrafas vazias de cabeça para baixo.- Entregue pneus velhos ao serviço de limpeza urbana, caso precise mantê-los, guarde em local coberto.