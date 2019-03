Saúde em clima de confraternização lembra mês da Mulher

A equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Senador Guiomard realizou na manhã desta segunda-feira (11) uma comemoração alusiva ao mês de março, ocasião que se comemora o dia Internacional da Mulher.

A Secretária Juliana Regina de Paula ao fazer sua fala exaltou a participação da mulher no serviço público e agradeceu sua equipe de trabalho.

O Prefeito Gilson Pessoa, elogiou a equipe, a maioria composta por mulheres salientando a importância do bom atendimento ao público. O Dia Internacional da Mulher é celebrado anualmente, no dia 8 de março. A ideia de uma celebração anual surgiu depois que o Partido Socialista da América organizou um Dia da Mulher, em 20 de fevereiro de 1909, em Nova York – uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis e em favor do voto feminino.

