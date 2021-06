Saúde do Quinari se destaca na organização da vacinação contra Covid-19

Desde que iniciou o processo de imunização contra o novo Coronavírus, a administração da Progressista Rosana Gomes vem demonstrando zelo com vidas e respeito com a população guiomarense, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde que organizam com louvor a ministração das doses das vacinas de covid-19 recebidas.

A organização é destaque nas redes sociais, inclusive pelo local escolhido, Centro do Idoso, local arejado e pronto para receber as pessoas em condições dignas. Outro destaque é a divulgação organizada, definindo as categorias, as idades com antecedência, bem como a humanidade e seriedade dos profissionais de saúde.

A Prefeita Rosana Gomes lembra que sua gestão tem como marco a humanização da saúde, a retomada do desenvolvimento do Quinari na zona urbana e rural, sendo toda a sua equipe empenhada em sempre oferecer o melhor, com ética e organização para toda a população guiomarense.