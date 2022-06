Saiba os recursos que a Senadora Mailza enviou ao Quinari

A equipe do Gabinete da Senadora Mailza Gomes divulgou a alocação de verbas ao município de Senador Guiomard. Em uma planilha constam recursos contratados pela União Federal com o Município (Prefeitura) e com o Governo do Estado.

Veja o que já foi liberado, o que falta as gestões estadual e municipal elaborarem os projetos ou mesmo prestarem informações.

As verbas fazem um longo caminho para chegar até a ponta, que é a comunidade a ser atendida, demandando articulação de vários atores envolvidos, como governo, Prefeitura e a Senadora.