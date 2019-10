Rosana Gomes poderá ser candidata à Prefeita em 2020

O ex-prefeito James Gomes não esconde de ninguém que poderá lançar sua irmã Rosana Gomes, candidata à Prefeitura de Senador Guiomard na eleição do próximo ano.

Em conversa com o Portal Quinari, o ex-prefeito assegurou que Rosana deverá ter o apoio da Senadora Mailza Gomes, de toda a família e dos apoiadores de seu grupo.

Rosana ao ser procurada pelo Portal Quinari reafirmou a possibilidade de disputar o Pleito Eleitoral. Ela lembrou que sua experiência como ex-gestora da pasta de saúde durante 8 anos de governo do irmão, lhe credencia para disputa.

Problemas internos dos pré-candidatos

Atualmente estão anunciados como possíveis candidatos André Maia, se não ficar impedido até o pleito, agora Rosana Gomes, o Presidente da Câmara Gilson da Funerária, Branca Menezes, se não vier a ser vice de André Maia, e o vereador Celso Oliveira. Correndo por fora ainda se encontra o nome do ex-vereador Mambira.

No caso do Partido Progressistas, há em disputa o nome de Rosana Gomes e do Vereador Gilson da Funerária. O presidente da municipal não descarta o nome do médico Jorge Lucas como pré-candidato.

O vereador Gilson da Funerária poderá deixar o Progressistas, uma vez que não se afina com o Projeto Político da família Gomes.

Outro partido que poderá enfrentar problema interno quanto à composição da chapa é o PSDB, uma vez que segundo jornais da capital, o Prefeito André Maia havia sido convidado pelo vice-governador Major Rocha a integrar a legenda tucana.