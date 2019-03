Retirada de entulho sofre atrasos devido as fortes chuvas

O prefeito Gilson Pessoa tem acompanhado pessoalmente a retirada de entulhos da cidade. Em um primeiro momento o município anunciou um calendário, porém as fortes chuvas que estão caindo na região levaram à atrasos na retirada, posto que as caçambas estavam atolando no local de depósito.

Outro ponto de acompanhamento do Prefeito se refere a retirada de lixo doméstico. O caminhão coletor existente há mais de 15 anos bateu o motor e imediatamente o prefeito determinou reparos.

Também foi montada uma força tarefa com caçambas e retroescavadeira para a retirada continua até chegada de um novo coletor e o conserto do veículo que apresentou problemas.

“Anunciamos um calendário e teve atraso devido o clima e outros imprevistos, agora eu estou junto com o Secretário Sebastião Pereira acompanhando pessoalmente”, explicou. O cronograma dos bairros seguirá o anunciado, por isso a Prefeitura pede atenção dos moradores.