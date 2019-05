Relator nega recurso de agravo e André continua fora da Prefeitura

O Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Acre (TJ/AC) julgou nesta quarta-feira, 8, como improcedente a solicitação de defesa do ex-prefeito de Senador Guiomard, André Maia, que entrou com pedido de Agravo Regimental. Com isso, manteve a decisão de afastá-lo da prefeitura do município. A deliberação de hoje obriga Maia a continuar cumprindo as medidas alternativas, já impostas pelo tribunal.

O desembargador-relator do caso, Laudivon Nogueira, negou a possibilidade de o ex-prefeito voltar para o cargo. Na determinação do Pleno, em que todos os desembargadores votaram, ficou decidido pela manutenção do afastamento do ex-prefeito de Senador Guiomard.