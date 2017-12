Quinari teve etapa final do campeonato de motocross no final de semana

O município de Senador Guiomard recebeu no final de semana, no Parque Canaã de propriedade do Secretário de Esportes Chiquito, a etapa final do campeonato Acreano, tendo o apoio da Prefeitura Municipal.

Segundo texto divulgado pela Secretaria de Comunicação Social o espaço estava lotado, tendo presença de caravana de Cruzeiro do Sul, Campinas, Envira, Bolívia.

O texto ainda informa que o Prefeito participou da competição e organização, tendo declarado: Parabenizo toda equipe em nome do Secretário Francisco Lopes (Chiquito) pela dedicação para que juntos possamos reacender o esporte no Quinarí, também agradeço a participação do DETRAN que colaborou com sua equipe, a Polícia Militar que esteve no local fazendo a segurança do evento, ao socorrista do SAMU em nome Hospital Ary Rodrigues pelo apoio e a cada um dos colaboradores, que são importantíssimos para a realização dos eventos.