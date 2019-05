Quinari recebe lote de medicamentos após devolução de empresa

O prefeito Gilson comemorou o recebimento de medicamentos ao município de Senador Guiomard.

Segundo o gestor, os valores fazem parte de acordo extrajudicial da empresa Marca com o município de Senador Guiomard.

Esses valores segundo a PF e o Tribunal de Contas haviam sido superfaturados em carona da Prefeitura do Quinari, na gestão do então Prefeito André Maia, preso no último dia 13 de dezembro de 2018.

Logo após as buscas e apreensões da PF, a empresa propôs acordo extrajudicial ao município. Gilson ao assumir a Prefeitura determinou buscas de todas as perdas do município.