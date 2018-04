Quinari perdeu um dos seus melhores instrutores de autoescola essa semana

O município do Quinari registrou essa semana a morte do instrutor de autoescola Mauro Sergio de Souza Feitosa, que ao longo dos anos se destacou como profissional, tendo treinado diversas pessoas ao volante.

Mauro vinha sofrendo problemas de saúde, encontrava-se acamado e sempre tomando altos medicamentos, quando não resistiu e veio a falecer na última semana.

Diversos amigos se manifestaram. A Câmara emitiu uma nota, bem como a Prefeitura Municipal, tendo em vista que no último concurso Mauro foi aprovado e integrava o quadro de servidores.

“O prefeito André Maia e a Secretária Municipal de Educação Márcia Silva manifestam solidariedade à família enlutada do servidor da educação Mauro Sérgio de Souza Feitosa. Nesse momento de dor, as autoridades agradecem pela contribuição ao município”, disse a Nota da Secretaria de Educação.

“O Presidente da Câmara dos Vereadores manifesta em nome dos vereadores e vereadoras solidariedade pela morte do servidor Mauro Sérgio, ocorrida nesta quinta-feira(05). Nesse momento a Mesa Diretora através do vereador Fabrício Lima estende o agradecimento aos familiares do Mauro Sérgio pelos serviços prestados ao Quinari”, escreveu a Mesa Diretora da Câmara.