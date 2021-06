Quinari estuda organizar atendimento social voltado a saúde mental

A Prefeita Rosana Gomes recebeu em seu gabinete da equipe do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social.

A reunião foi para equipe apresentar a prefeita, o Projeto de Implantação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Senador Guiomard, Projeto esse, que beneficiará um grande número de pessoas que precisam de atendimento, mas não tem condições.

O CAPS representa vários serviços de atendimento em Saúde Mental, prioritariamente os atendimentos a pacientes com transtornos mentais severos, persistentes e com problemas de saúde decorrentes do uso abusivo de álcool, crack e outras drogas. As equipes do CAPS desenvolvem programas de reabilitação psicossocial, se responsabilizando pela demanda e os cuidados em saúde mental.

Texto Adaptado da SECOM/PMSG