Quinari é pioneiro em infraestrutura de atendimento para pessoa com deficiência

O município de Senador Guiomard é pioneiro no estado do Acre na oferta de Educação para pessoa com deficiência. A partir de 2005, a Prefeitura organizou e passou a manter o Centro Municipal de Atendimento Pedagógico Especial – Cemape.

Segundo análise histórica, era um momento no qual a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae, estava fechando no município e os gestores públicos da época idealizaram o projeto.

Funcionando em alguns espaços alugados e adaptados, a gestão pública tomou para si a responsabilidade de atender os especiais, fato que vem se concretizando durante o passar dos anos. Em 2016 foi inaugurado o novo Cemape, construido de forma acessível, dentro dos padrões.

Já em 2017 foram realizadas melhorias como a construção de muro, grades e construção de um refeitório. Esse é o primeiro centro do estado voltado para a temática da Inclusão, o que representa um avanço.