Quinari começa vacinar crianças de 5 a 11 anos

Conforme anunciado, pela secretaria de Saúde do município, Dayana Reis, o Quinari começou hoje a vacinar crianças com idade de 5 a 11 anos. As unidades Maria do Socorro, Ilson Ribeiro e Francisco Taveira, vacinam das 7 às 12 e das 14 às 17 horas.

De acordo com o Ministério da Saúde, crianças não podem ser vacinas sem a presença dos responsáveis. As criancas devem se apresentar nas unidades de saúde com a caderneta de vacina e cartão do SUS.

Claudia Gomes levou o filho

Kainã, 10 anos, até a unidade Maria do Socorro. Segundo ela, a vacina é o meio seguro de se prevenir da doença.

Para Keli Cristina, Coordenadora de Atenção Básica da Saúde, o município atende todas as orientações do Ministério da Saúde.

Ao comentar o início da vacinação infantil, a prefeita Rosana Gomes exaltou a competência da equipe de profissionais de saúde, que segundo ela, está acostumada aos grandes desafios. “Temos a melhor equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem que poderíamos ter”, disse ela.

Adaptado da SECOM