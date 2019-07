Quinari começa adquirir produtos da agricultura familiar para merenda escolar

Tendo como meta melhorar as condições de vida da população guiomarense, o Prefeito Gilson da Funerária acompanhado do Secretário de Educação Carlos Afonso, das vereadoras Cláudia Lima e Irmã Chaguinha fizeram o recebimento do primeiro lote dos produtos da agricultura familiar que irá abastecer as unidades de ensino do Quinari.

Ao lado da equipe da SEMED, o Prefeito lembrou das reuniões como MPF para a implantação da compra de produtos da agricultura familiar.

“Estive com o Secretário Afonso e lá fomos orientado a esta ação, também nos foi dito que o Quinari descumpria essa lei, e nós palavreamos que iríamos comprar os produtos da região e aqui estamos fazendo o recebimento do primeiro lote, então essa é diferença, palavra honrada e cumprimento da lei”, assinalou.

O Secretário de Educação Carlos Afonso informou que a educação municipal vive um momento novo e os frutos estão sendo colhidos, dentro da seriedade, probidade e boa-fé.