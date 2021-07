Quinari avança na vacinação contra a COVID-19

A gestão do município de Senador Guiomard avança com a vacinação por faixa etária de todos os públicos e vem cumprindo efetivamente com as metas do Governo Federal através do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Acre.

Com aproximadamente 23 mil habitantes, cumprindo passo a passo o protocolo de vacinação, a SEMSA de Senador Guiomard chegou na vez dos jovens com faixa etária a partir de 18 anos, simbolizando todo empenho e responsabilidade para com a população.

A Prefeitura estabeleceu o horário de 18h as 21h de sexta-feira (23) onde foram aplicadas cerca de 150 doses. No sábado pela manhã a vacinação começou às 7h e foi até as 12h.