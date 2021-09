Qualifica Acre chega em Senador Guiomard e atende jovens e adultos que procuram qualificação profissional

A aula inaugural aconteceu na escola Brigadeiro Eduardo Gomes, na tarde de ontem, 15 de Setembro, em uma cerimônia simples, mas cheia de esperança para as quase 100 pessoas que aguardavam a confirmação de seus nomes. Muitos pais fizeram questão de acompanhar os filhos.

A Coordenadora do Núcleo de Educação Profissional do Senac, Carlete Neto deu as boas vindas aos alunos. Na primeira aula, falou sobre a importância dos cursos e a oportunidade de oferecer qualificação para quem planeja entrar no mercado de trabalho.

Ao todo, o programa disponibiliza 27 cursos em várias áreas.

Na primeira etapa, apenas os matriculados nos cursos de Assistente de Recursos Humanos, Assistente Administrativo e Operador de Computador iniciaram as aulas. A duração dos cursos é de três meses.

Cinthia Braña, Coordenadora do CRAS, falou em nome da secretaria de Assistência Social. Ela lembrou que a busca pelos cursos, foi uma das primeiras ações da prefeita Rosana Gomes, que Junto com a secretária Andreia Pereira, ainda em Fevereiro fez uma visita a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres buscando apoio para a implantação dos cursos no município.

O programa Qualifica Acre é uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Senador Guiomard, Federação do Comércio do Acre e Senac.

SECOM/PMSG