Pudim pode ter ocasionado infecção em alunos do 15 de Junho

Uma apuração preliminar desmente a tentativa de um grupo de fazer a população em geral acreditar que a merenda da escola 15 de Junho havia sido servida vencida.



A Secretaria de Estado de Educação verificou o almoxarifado da escola e mandou o alimento para ser analisado pela equipe de Vigilância Sanitária do Estado do Acre. Segundo consta não havia um pacote de bolacha vencido.



Foi quando surgiu na “estória” narrada pelos mequetrefes, a informação que 8 (oito) alunos havia levado um Pudim de Leite, que supostamente teria ocasionado o mal estar naqueles alunos.



Segundo consta, todos os alunos da escola consumiram a merenda, no entanto, apenas aqueles que haviam comido o Pudim tiveram problemas e foram parar no hospital. A apuração ainda é preliminar.