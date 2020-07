PSL no Quinari acredita que Vice-governador vai apoiar João Carvalho

O diretório do Partido Social Liberal em Senador Guiomard acredita que o vice-governador Major Rocha deverá apoiar o pré-candidato a prefeito João Carvalho nas eleições 2020.

Recentemente o vice-governador Rocha deixou o PSDB para se filiar no PSL. com isso a cúpula do PSL em Senador Guiomard se emocionou com a possibilidade de ter em seu palanque a presença do vice-governador, que antes apoiava a pré candidatura de Branca no Quinari.

Segundo informaram alguns jornais da capital o PSL aceitou a filiação de Rocha com a negociação de não interferir nas candidaturas do PSL nos municípios, somente na capital Rio Branco.



Em relação ao apoio do vice-governador Rocha ao pré-candidato a prefeito João Carvalho tais fatos não passam de especulações pois não houve ainda da parte de Rocha uma manifestação se permanece com Branca Menezes ou com João Carvalho.