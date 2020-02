PSL deverá entrar na disputa pela Prefeitura do Quinari

O pastor João Carvalho, da Igreja Assembleia de Deus em Senador Guiomard deverá ser anunciado nos próximos dias como o candidato a Prefeito pelo Partido Social Liberal – PSL, que elegeu o presidente Jair Bolsonaro.

A esposa de João recentemente assumiu o partido no Quinari. Cinara Carvalho é administradora, estuda direito e empresária no município. Ela aposta na filiação de novas lideranças no Partido.

João Carvalho é formado em administração, teologia e também cursa direito. Ele deverá ser anunciado no próximo dia 07 de março como o candidato a Prefeito pelo PSL.

Foi de João a inciativa para expulsar o então prefeito André Maia do PSD. Ele não contou com apoio das Lideranças do partido, motivo pelo qual resolveu articular uma nova legenda no Quinari