PSD deverá expulsar Ney do Miltão e James Queiroz

O PSD no Acre se prepara para expulsar da legenda o vice-prefeito Ney do Miltão e o vereador Jamis Queiroz, ambos do partido que não acompanharam o Senador Petecão, bem como os candidatos majoritários e proporcionais do partido nestas eleições.

O Partido, pelo que chegou ao conhecimento da nossa reportagem deverá marcar uma reunião para expulsar o vice-prefeito e o vereador do Quinari por infidelidade partidária. A fonte do PSD diz que vai à justiça pedindo a perda do mandato por infidelidade partidária.

O vice-prefeito Ney do Miltão e o vereador Jamis Queiroz acompanharam a Prefeita Rosana Gomes e o ex-prefeito James Gomes em seus apoios nas eleições de 2022. Uma liderança do grupo disse ao Portal Quinari, que já trabalham ao menos 4 partidos para as eleições vindouras.