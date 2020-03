Projeto de iluminação eficiente iniciado por Gilson da Funerária recebe primeiras luminárias

Que a iluminação pública de Senador Guiomard é um problema, não há como negar, precisando ela de investimentos sérios e capazes de suprir a demanda.

Quando dos 8 (oito) meses no exercício de Prefeito, Gilson enquanto gestor buscou negociar os inúmeros débitos do município com a Eletrobras/Energisa, abrindo porta para investimentos em iluminação pública.

Nas tratativas sobre iluminação pública, a concessionária de energia sempre salientava que maiores parceria não eram realizadas em virtude de débitos antigos e volumosos. “Resolvemos quitar as dívidas e pedir investimentos, deu certo”.

Na semana Gilson da Funerária recebeu 228 lâmpadas adquiridas através do seu projeto de gestão, tendo realizado a entrega para o Secretário de Obras, cabendo a Prefeitura proceder às melhorias.