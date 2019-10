Progressistas promove filiações em Rodrigues Alves e Mâncio Lima

Neste final de semana o Progressistas-Acre promoveu atos de filiação nos municípios de Rodrigues Alves e Mâncio Lima, ambos no Juruá. Os encontros, realizados no domingo, 29, reuniram vereadores, lideranças partidárias, comunidade em geral e teve participação da presidente do 11, no Acre, senadora Mailza Gomes.

Pela manhã as filiações aconteceram em Rodrigues Alves. Na abertura, Mailza Gomes, destacou a intenção de ampliar o espaço da sigla na cidade e receber novas lideranças “Estamos buscando o fortalecimento do partido, com a participação da militância, com novos integrantes e novas ideias”, destacou.

Estavam presentes o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima e o vereador Elenildo Nascimento; os pré-candidatos a vereador, Tiago Matos e Paula Paixão; vereadores José Francisco, e Edson Santana; pré-candidato a prefeito e presidente do Progressistas – Rodrigues Alves, Demétrio Livas e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Marco Aurélio.

O segundo ato de filiação foi à tarde, na Comunidade Alto Pentecostes, em Mâncio Lima. Estiveram presentes o vereador Elenildo Nascimento, o vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, a pré- candidata a prefeitura de Mâncio, Wilsilene Siqueira, vereadora Reziane Barros, o pré-candidato e representante da Juventude Progressista de Mâncio Lima, Pablo Azevedo, a pré-candidata a vereadora, Flávia Barbosa e a comunidade.

Mailza agradeceu a presença de todos e reiterou que o partido tem se empenhado junto aos Diretórios Municipais para a construção de uma nova política “As portas do Progressistas estão abertas àqueles que querem trabalhar intensamente para o avanço do nosso Acre”, disse.

