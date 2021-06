Professor Luiz Carlos vence a eleição do Sinteac do Quinari

O candidato pela chapa do 2, ao Núcleo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, professor Luiz Carlos, fora eleito no último dia 07.



Luiz Carlos teve um vantagem de 09 (nove) votos contra a chapa 1 da professora Cida. Houve recontagem dos votos em virtude a desorganização da Comissão Eleitoral, enquanto outros questionamentos estão sendo feitos em relação a eleição.



Ao final do procedimento, o professor Luiz Carlos agradeceu pelos votos obtidos e reconheceu o empenho de ambas as chapas, se comprometendo em representar a categoria da educação.



http://portalquinari.com.br/candidato-ao-sinteac-pela-chapa-2-concede-entrevista-e-fala-de-suas-propostas/