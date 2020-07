Produtor do Ramal dos Mineiros denuncia descaso do Prefeito e responsável por maquinário da Prefeitura

O produtor rural José Severino resolveu denunciar o Prefeito André Maia e o responsável pelos serviços de ramais Jairo da Petrolina, por abandono do Ramal dos Mineiros, aduzindo perseguição política, tendo sido o ramal do denunciante supostamente ignorado na ordem de trabalho. Escute no play.

No áudio enviado ao Portal Quinari, o produtor rural do Ramal dos Mineiros, José Severino alega que a máquina passou pelo ramal, notadamente de prancha levantada, ele ainda disse que “tudo não passa de uma perseguição do ex-vereador Jairo da Petrolina, que não teria mais votos na região”.

Não é de hoje que Portal Quinari recebe áudios, vídeos, fotografias de produtores rurais denunciando o uso do maquinário da Prefeitura para fins eleitorais, por parte do ex-prefeito Marizia e do agente comunitário de saúde Jairo da Petrolina.

O Promotor de Justiça Walter Texeira, logo no início da pandemia do novo coronavírus instalou um volumoso inquérito eleitoral, tudo no intuito de não macular as eleições de 2020 e apurar condutas vedadas.

Outro lado

Os citados no texto não foram localizados para apresentarem manifestações sobre as graves acusações.