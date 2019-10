Procuradora-geral de Justiça anuncia obras da Unidade Ministerial de Senador Guiomard

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, anunciou nesta quarta-feira (9), a construção da Unidade Ministerial do município de Senador Guiomard.

A obra está prevista para ser concluída em 12 meses. A nova sede do órgão ministerial naquele município será construída com recursos oriundos do Ministério Público do Trabalho (MPT), provenientes de acordo de multas processuais destinados ao MPAC.

Em sua fala, a chefe do MP acreano ressaltou a satisfação de estar autorizando a construção de mais uma Unidade Ministerial. Recentemente, a procuradora-geral de Justiça assinou ordem de serviço que deu início à obra da nova Unidade Ministério de Manoel Urbano, na Região do Purus.

“Hoje é um dia muito especial, estamos aqui realizando mais um sonho, que é dar início a nossa sede própria de Senador Guiomard, para mim é motivo de grande satisfação. Destaco a parceria de instituições como a Prefeitura e a Câmara de Vereadores que se empenharam no processo de doação do terreno para que pudéssemos avançar com essa obra. Esse será um prédio dotado de todas as condições para atender bem as pessoas que buscam diariamente os serviços do Ministério Público”, disse a procuradora.

Participaram ainda da solenidade de lançamento da Unidade Ministerial de Senador Guiomard, o promotor de Justiça e secretário-geral do MPAC, Rodrigo Curti, a promotora de Justiça de Senador Guiomard, Eliane Misae Kinoshita, o procurador de Senador Guiomard, Raimundo Dias, o presidente da Câmara de Vereadores, Jucimar Pessoa, o delegado de Polícia de Senador Guiomard, Roberto de Oliveira Lusena, e o representa da Ordem dos Advogados do Brasil, Dauster Maciel.

Andréia Oliveira – Agência de Notícias do MPAC