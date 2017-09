A primeira Exposição Amigos da Pecuária do Quinari escolheu na noite desta sexta-feira (08) a Rainha do Rodeio Vanessa Gama em uma festa animada e com vários peões.

A abertura oficial com a presença das autoridades municipais contou com a presença do padre Angelino que proferiu uma bênção aos peões que participam da festividade. Representaram a Câmara os Vereadores Gilson da Funerária e Fabrício Lima.

Essa é a primeira Exposição agropecuária que segue a cargo de amigos, empresários e patrocinadores que organizam o evento.