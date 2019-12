A Prefeitura de Senador Guiomard realizou festividades de comemorações alusivas ao Natal no último domingo (22) com a presença do Papai Noel.

A chuva atrapalhou parte da festa. Diante disso o Prefeito André Maia com a sua equipe visitaram alguns bairros da cidade, conforme material divulgado pela Secretaria de Comunicação.

Uma empresa de refrigerantes local foi parceira do movimento. Segundo consta foi trocado alimento por cupons para sorteio de prêmios.