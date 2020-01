Prefeitura informa limpeza de trecho da Rodovia AC40

Um trecho da rodovia AC-40 que liga Rio Branco à Senador Guiomard, precisamente nos quebra-molas que antecede o top 15, vinha sendo um local de transtorno aos que trafegam diariamente nessa estrada.

O mato alto a beira da estrada servia de esconderijo a bandidos que surpreendiam as vítimas armados e realizavam roubos de veículos.

Segundo o Tenente Silvério da polícia militar eram cerca de 30 ocorrências no mês, até que em uma primeira limpeza realizada pela prefeitura, no mês de novembro, fez com que zerassem as ocorrências.

Devido ao resultado positivo, o Prefeito André Maia chamou para si a responsabilidade de uma ação que deveria ser feita pelo governo e ordenou ao secretário de obras, Dado Malaquias, que nessa parceria, também reivindicada pela polícia militar através do Tenente Silvério e continue realizando tal ação para a segurança da população.

Hoje (17) foi realizada a manutenção de limpeza nesse trecho, e continuará sendo realizada periodicamente. Assim garantiu o Prefeito André Maia.

Texto da Secretaria de Comunicação