Em atenção ao homem do campo o maquinário existente na Prefeitura de Senador Guiomard já começa atender ao agricultor.

A região do Ramal do Calango, Gadelha, Palhal é uma das mais produtivas do município e os produtores precisam de desQtoca, aradagem de terra, dentre outros.

Considerando ainda o critério de renda o Prefeito visitou a comunidade e acompanhou os serviços já realizados pelo maquinário da Prefeitura Municipal.