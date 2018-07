Prefeitura do Quinari abre edital de seletivo para Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Senador Guiomard, no Estado do Acre, publicou o edital de processo seletivo simplificado n.º 001/2018, objetivando à contratação de 44 profissionais em cargos de níveis médio e superior que irão atuar nas Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social. Os contratados irão atuar em jornadas de 20 ou 40 horas semanais, perfazendo a remuneração de até R$ 4.994,50.

As chances são para os cargos de Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Médico Clínico, Psicólogo, Farmacêutico, Assistente Social, Médico Pediatra, Médico Ginecologista, Auxiliar de Saúde Bucal, Educador Físico, Cirurgião Dentista, Entrevistador Social e Técnico Social.

Inscrição

Os interessados em participar do processo seletivo deverão comparecer a sede da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Pedro Aleixo, nº 21, Centro, nos dias 26, 27, 30 e 31 de julho e 1 de agosto de 2018, no horário de 8h às 11h e de 14h às 16h. A taxa de inscrição é de R$ 35,00 (médio) e R$ 50,00 (superior).

Prova

Este processo seletivo consistirá de Análise de Currículo e Entrevista. O resultado da analise de currículo e convocação para Entrevista será divulgado a partir do dia 7 de agosto de 2018, no mural da Secretaria Municipal de Saúde e Diário Oficial.

A entrevista será realizada nos dias 8, 9 e 10 de agosto de 2018, na sede da Secretaria Municipal de Saúde das 8h às 11h e das 14h às 16h.

Já o resultado final será divulgado no mural da Secretaria Municipal de Saúde e Diário Oficial a partir do dia 15 de agosto de 2018.

O candidato aprovado será contratado por um ano, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

Do Portal Quinari, com Concursos no Brasil.