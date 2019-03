A Prefeitura de Senador Guiomard na gestão do Prefeito Gilson Pessoa divulga sua homenagem pela passagem do 8 de Março, ocasião que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Durante este mês haverá mobilização em todas as secretarias municipais no intuito de lembrar este movimento internacional, bem como fazer conscientização sobre a valorização da mulher.