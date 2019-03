Prefeito visita bancada do estado no Congresso – Cobertura completa

Em terceiro dia de agenda no DF, Prefeito visita parlamentares, faz gestão e consegue com apoio reaver recursos perdidos pela incompetência. O Prefeito do Senador Guiomard Gilson Pessoa se encontra essa semana em Brasília, na busca de apoio e ajuda ao Quinari. Neste terceiro dia de agenda Prefeito e Secretário de Planejamento visitaram o deputado Manoel Marcos (PRB), a senadora do Quinari Mailza Gomes (PP) e com a deputada federal Jéssica Sales (MDB) e o Senador Petecão (PSD) fizeram gestão na Fundação Nacional de Saúde para reaver valores de convênios que foram perdidos pela incompetência da gestão do prefeito afastado André Maia. “Eu estou muito feliz com ajuda que o Quinari tem recebido, todos estão me recebendo e me ajudando, sou de coração agradecido”, disse o Prefeito.

