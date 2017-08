Prefeito sanciona lei do Plano de Saneamento Básico

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia, sancionou o Plano Municipal de Saneamento Básico que foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Vereadores em ato solene na Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos do Quinari – Acresoqui, nesta quarta-feira, 23.

A situação dos recursos hídricos tem sido preocupação mundialmente alardeada principalmente pelos que projetam os cenários futuros de nosso planeta e propõem ações corretivas, muitas vezes radicais, para evitar destinos catastróficos cujas consequências já são visíveis, se persistirem as atuais tendências e padrões de uso. Em nosso País, onde a consciência e a responsabilidade ecológica.

O saneamento básico traduz-se em um conjunto de ações que o homem estabelece para manter ou alterar o ambiente, no sentido de controlar doenças, promovendo saúde, conforto e bem-estar. Incorpora políticas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, sistemas de drenagem, coleta e tratamento dos resíduos sólidos. Engloba o cuidado com a água, esgoto e resíduos sólidos, além de ações referentes à recuperação de mananciais e de reservatórios de água poluídos, eliminando-se as fontes contaminadoras, à drenagem pluvial por meio de galerias fechadas ou a céu aberto, à implantação e manutenção de parques urbanos e aos problemas da sub-habitação.

No evento o prefeito recebeu lideranças da do movimento ambiental, representante do Ministério Publico, dentre outros que enfatizaram a importância do documento para a busca de recursos e viabilidade de projetos nessa área.