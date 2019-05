Prefeito Gilson se reúne com o deputado federal Flaviano Melo

O Prefeito Gilson Pessoa acompanhado do vereador Fabricio Lima e da Presidente do Diretório do MDB em Senador Guiomard Marcela Araújo estiveram em visita ao Deputado Federal Flaviano Melo, na busca de parcerias para o município.

Como principal pauta da agenda ocorrida na última sexta-feira (24), discutiu-se a alocação de recursos para áreas de infraestrutura, saúde e educação, pautas primordiais da atual gestão.

Por outro lado, as autoridades garantiram reconhecimento público ao parlamentar. O Prefeito Gilson declarou: “já agradeço ao senhor deputado pelas ajudas ao Quinari, agora eu venho aqui com o Fabricio e a Marcela retomar os pedidos”. Melo disse que sua principal bandeira é levar apoio aos municípios, citando cidades como exemplo.