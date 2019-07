Dentre as prioridades do Prefeito Gilson da Funerária se destaca as melhorias na zona rural. Em visita o Prefeito tem afirmado que seu objetivo é reduzir o sofrimento dos produtores rurais.

“Quero agradecer ao Governo do Estado, fico feliz, minha meta é reduzir o sofrimento do povo da zona rural”finaliza. Ao todo mais de 200 km de ramais já foram melhorados no Quinari. A zona rural do município tem mais de 1.700 km.

