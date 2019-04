A retirada de entulhos está sendo concluída em Senador Guiomard. Agora os moradores deverão colaborar com a limpeza da cidade, mantendo seus entulhos no quintal até o anúncio da Prefeitura.

Lembramos que segundo o Código de Postura do Município, a retirada de entulho gera guia de recolhimento e pagamento no setor de Tributos da Prefeitura. Vejamos algumas fotos do bairro Amoty. Colabore com a nossa cidade.