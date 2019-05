Prefeito faz reunião com autoridades para debater Cavalgada

O prefeito de Senador Guiomard Gilson Pessoa se reuniu na manhã desta segunda-feira (29) com os representantes da Polícia Militar – PM, Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, Companhia de Trânsito – CIRETRAN, Instituto de Defesa Florestal e Animal – IDAF e Polícia Rodoviária Federal – PRF para despachar sobre a realização da Cavalgada 2019, bem como das comemorações na praça do aniversário de 43 anos do Quinari.

O prefeito apresentou seu projeto para a festa, pediu apoio e discutiu estratégias de segurança para os eventos, enfatizando a importância do reaquecimento da economia local com a realização de eventos.

Ponderou que tem buscado organizar o município de modo a garantir a inclusão de toda à população nas políticas políticas públicas.

Na ocasião também fez a divulgação do evento cultural. Outras reuniões de organização com os setores do Quinari serão realizadas.