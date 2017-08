Prefeito e Secretária participam da 16ª reunião da União dos Dirigentes Municipais de Educação

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia e a Secretária Municipal de Educação, professora Márcia Silva participam em Fortaleza – CE da 16ª Reunião da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME. Márcia Silva lidera a caravana de Secretários, tendo em vista que é a presidente da UNDIME/AC.

Consciente do papel da organização e interessado pelas causas educacionais o prefeito prestigia o evento reafirmando seu compromisso de continuar trabalhando por uma educação de qualidade. A expectativa é que o 16º Fórum reúna aproximadamente 1.200 participantes. Na ocasião, será realizada a eleição dos membros da diretoria executiva e do conselho fiscal da Undime para o biênio 2017/ 2019.

A proposta do Fórum é pautar os três anos do Plano Nacional de Educação e os principais desafios para a implementação e para o cumprimento de suas metas e estratégias; as políticas e os programas do governo federal; a importância das ações intersetoriais para a promoção do direito de aprender; os desafios relacionados à oferta da educação como direito; o pacto federativo e os entraves legais que os municípios enfrentam ao longo das gestões. Considerando os prazos previstos pela Lei 13.005/ 2014, que institui o PNE, a discussão ampla sobre todos esses assuntos torna-se essencial para a educação pública municipal.