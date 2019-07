Prefeito é recebido pela Procuradora Geral de Justiça do MPE/AC

O Prefeito de Senador Guiomard cumpriu agenda na Procuradoria Geral de Justiça em visita à Procuradora Dra. Kátia Rejane Almeida que acompanhada do Promotor Rodrigo Curti lhes receberam na capital.

Participou da Agenda a Procuradora Jurídica do Município Dra. Helciria Albuquerque. Sobre a agenda o Prefeito declarou: -Hoje estivemos em visita na Procuradora Geral de Justiça Dra Kátia Rejane que nos recebeu com o Promotor Rodrigo Curti. Levei para aquelas autoridades as mudanças implementadas nos últimos meses, os desafios de gestão e as condições da Prefeitura. Enfatizei que tenho como meta a boa política e a construção de dias melhores ao meu povo. Estamos trabalhando para isso.