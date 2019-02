Prefeito do Quinari quer tirar quatro pendências no Cauc do município

Sem regularidade município fica impedido por exemplo, de receber verbas de convênios.

O município de Senador Guiomard tem quatro pendências no Cauc, sendo um dos desafios para os próximos dias para equipe do Prefeito Gilson Pessoa retirar o ente municipal do cadastro.

Informações para Transferências Voluntárias

O Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) possui caráter informativo e facultativo, e apenas espelha registros de informações que estiverem disponíveis nos cadastros de adimplência ou sistemas de informações financeiras, contábeis e fiscais, geridos pelo Governo Federal, discriminadas na Instrução Normativa STN no 2, de 2 de fevereiro de 2012.

A atribuição de registros fiscais, contábeis e financeiros a CNPJs, espelhados pelo Serviço Auxiliar, compete aos órgãos e entidades federais responsáveis pela inserção de informações nos respectivos cadastros e sistemas de registro, relacionados no art. 10, da Instrução Normativa STN no 2, de 2012.